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Происшествия22 декабря 2021 9:28

В Котельническом районе пенсионер на «Уазике» не справился с управлением и слетел в кювет

От удара пожилой мужчина получил травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водитель внедорожника не справился с управлением из-за неправильно выбранного скоростного режима. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель внедорожника не справился с управлением из-за неправильно выбранного скоростного режима. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 21 декабря, в Котельническом районе произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер. Авария случилась в 14 часов на 37 км дороги Котельнич-Даровской. Информацию об этом предоставили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «УАЗ-31519» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в кустарниковые деревья. В результате происшествия пенсионер получил различные травмы. Потребовалась ли ему медицинская помощь и последующая госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим.