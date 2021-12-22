За неделю почти 13 тысяч кировчан заболели гриппом и ОРВИ

Заболеваемость среди детей, в сравнении с предыдущей неделей, снизилась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области за неделю заболели гриппом и ОРВИ почти 13 тысяч человек. По крайней мере, именно столько пациентов обратились за медпомощью. Статистику за 50 неделю наблюдений приводит региональный Роспотребнадзор.

Так, эпидпорог за данный период оказался превышен более чем наполовину - на 52,87%. При этом уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей. Упал он, в частности, среди детей. А вот кировчане старше 15 лет стали болеть чаще.

Областной Роспотребнадзор напоминает: в случае, если кто-то из членов вашей семьи заболел ОРВИ, гриппом или коронавирусом, старайтесь по максимуму ограничить контакты между ним и остальными близкими. Чаще проветривайте помещения, мойте и дезинфицируйте поверхности. По возможности, выделите заболевшему отдельную комнату. Если это невозможно, то старайтесь соблюдать расстояние не менее метра от него.