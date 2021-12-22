В Кирове ученикам младших классов разрешили не ходить в школу при минус 25 градусах

Морозы в нашей области продлятся несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области на протяжении нескольких дней будут стоять сильные морозы. В связи с этим многие граждане задаются вопросом о том, при какой температуре воздуха можно не отправлять детей в школу. Об этом рассказали в администрации города.

По словам властей, решение о том, идти ребенку в школу или остаться дома принимают родители. При этом взрослые должны позвонить классному руководителю и сообщить об этом.

Несмотря на сильные морозы, занятия в школах будут проходить в обычном режиме. Для тех, кто не присутствует на уроках, организуют дистанционное обучение.

Региональным Министерством образования разрешено не посещать учебные заведения ученикам младших, средних и старших классов при температуре воздуха минус 25, 30 и 35 градусов соответственно.