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Общество22 декабря 2021 8:28

В Зуевке 12 работникам автотранспортного предприятие через суд выплатили долг по зарплате

Восстановить трудовые права работников помогла прокуратура
Алексей Романов
Алексей Романов
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Честно заработанные деньги работники предприятия получили по решению суда

Честно заработанные деньги работники предприятия получили по решению суда

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После вмешательства прокуратуры Зуевксого района 12 работникам автотранспортного предприятие выплатили долг по заработанной плате. Деньги вернули по решению суда. Об этом сообщили в надзорном органе.

Факт задолженности по зарплате за ноябрь текущего года на общую сумму порядка 80 тысяч рублей подтвердился в результате прокурорской проверки. В связи с этим руководителю ООО «Зуевка - Новотранс» было внесено представление. Кроме того, прокурор направил в суд иск с требованием закрыть перед работниками предприятия все имеющиеся долги.

На сегодняшний день указанная задолженность погашена. Трудовые права сотрудников восстановлены. Прокуратура Кировской области регулярно отслеживает подобные нарушения закона и предпринимает соответствующие меры.