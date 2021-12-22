В Зуевке 12 работникам автотранспортного предприятие через суд выплатили долг по зарплате

Честно заработанные деньги работники предприятия получили по решению суда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После вмешательства прокуратуры Зуевксого района 12 работникам автотранспортного предприятие выплатили долг по заработанной плате. Деньги вернули по решению суда. Об этом сообщили в надзорном органе.

Факт задолженности по зарплате за ноябрь текущего года на общую сумму порядка 80 тысяч рублей подтвердился в результате прокурорской проверки. В связи с этим руководителю ООО «Зуевка - Новотранс» было внесено представление. Кроме того, прокурор направил в суд иск с требованием закрыть перед работниками предприятия все имеющиеся долги.

На сегодняшний день указанная задолженность погашена. Трудовые права сотрудников восстановлены. Прокуратура Кировской области регулярно отслеживает подобные нарушения закона и предпринимает соответствующие меры.