За сутки в Кировской области COVID-19 обнаружили у 219 человек

В отделении реанимации медики борются за жизни 177 кировчан с подтвержденным коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 22 декабря подтверждено 219 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписан 151 человек, выздоровевший от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1755 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 177 жителей области, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по состоянию на 21 декабря, в регионе скончались 726 человек.

На дому лечатся 3374 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 302 человека. А в прививочных пунктах вакцинировали 2059 кировчан.