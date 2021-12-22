На маскараде в вятском театре нашли самого сурового «зайчика»

В канун 1907 года традиционный новогодний бал-маскарад в Вятке состоялся в задании драмтеатра. Фото предоставлено театром

В канун 1907 года в Вятке состоялся традиционный новогодний бал-маскарад. На этот раз его решили провести не в общественном собрании, а в городском театре. Приглашения удостоились разные члены вятского общества: от чиновников и дворян до купцов 3-й гильдии и интеллигенции.

Участники маскарада облачились в самые удивительные костюмы, узнать в которых человека по рангу и званию было невозможно. Поэтому случилось сразу несколько пикантных казусов. Например, для одного из веселых конкурсов ведущий Серафим Лаврентьев вызвал всех, кто был облачен в костюмы животных. На сцену вышли всевозможные «зайцы», «тигры», «лисицы» и прочие «обитатели» лесной чащобы. Каждый должен был под музыку оркестра выполнить какое-то движение.

Все было бы ничего, но один внушительных размеров заяц, пытаясь изящно станцевать, споткнулся и упал прямо на сцене. Ведущий засмеялся и пошутил: «Этого зайчика, вероятно, подстрелила стрела, наполненная шампанским!»

Шутка в контексте вечеринки была смешной и вызвала волну хохота. Через несколько минут все забыли о случившемся. Не забыл только «заяц», под маской которого скрывался отличавшийся тучностью и суровостью нрава вице-губернатор Дмитрий Григорьев. Он не только разыскал после маскарада ведущего и отчитал актера, но и добился увольнения и высылки его за пределы Вятской губернии.

Так артист «юморного жанра» вятского театра Серафим Лаврентьев потерял работу и был вынужден какое-то время даже скитаться с цыганским табором.

Суровость же Дмитрия Григорьева стала притчей во языцах. На следующий год перед маскарадом даже говорили, мол, увидишь зайчика, так смотри, чтобы то был не самый титулованный зверек.