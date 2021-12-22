В Кирове молодой человек избил подростка, вымогая у него деньги

На молодого человека завели дело по одной из статей уголовного кодекса Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове на 21-летнего местного жителя завели уголовное дело за вымогательства и применение насилия в отношении несовершеннолетнего. Молодому человеку грозит штраф и лишение свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемый без всякого повода стал требовать с 17-летнего знакомого деньги в размере 20 тысяч рублей. Для пущей убедительности и устрашения он избил потерпевшего, нанеся ему несколько ударов по голове.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи СК выясняют все обстоятельства преступления. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы и возмещение моральной компенсации.