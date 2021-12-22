В Кирове на улице Орловской временно перекрыли автомобильное движение

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Фото: admkirov.ru

Со вторника, 21 декабря, в Кирове временно перекрыли движение транспорта на улице Орловской в районе дома №37. Причиной стали ремонтные работы на тепловых сетях. Об этом сообщили в администрации города.

По информации властей, восстановление аварии идет на участке между улицами Свободы и Володарского. Когда обслуживающая организация планирует завершить работы пока не сообщается. Водителей просят с понимаем отнестись к временным трудностям и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что начиная с субботы, 4 декабря, в Кирове также ограничено автомобильное движение по улице Жуковского. Работы по прокладке подземных систем продолжатся до 26 декабря. В связи с этим автомобилистам приходится строить свой маршрут в объезд домов №2, №4 и №6. При этом изменился и путь следования автобуса №20. Общественный транспорт теперь ходит по улице Дзержинского.