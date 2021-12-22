В Кирове со зданий снимают незаконно установленную рекламу

Штраф за незаконно повешенную на здании рекламу может составить до 100 тысяч рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове фасады зданий начали очищать от «визуального шума». Под ним подразумеваются вывески и рекламы, не соответствующие паспортам наружной отделки. Как сообщает горадминистрация, за 20 декабря подрядчик снял девять баннеров с дома №90 по Октябрьскому проспекту.

С начала уходящего года специалисты теруправления находили здания, реклама на которых не соответствует стандартам, а после собственников вывесок. До сегодняшнего момента составлено 104 протокола об административном правонарушении. 132 предостережения собственники конструкций устранили самостоятельно. 33 баннера были демонтированы принудительно.

Отметим также, что рекламу на зданиях необходимо согласовывать с паспортом наружной отделки. Штраф за нарушение может составить до 100 тысяч рублей.