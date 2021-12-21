21 и 22 декабря снег вывезут с 16 участков улиц Кирова

Работы на выбранных участках проведут в течение ближайших суток. Фото: Ксения Высотина

В Кирове определились с участками уборки снега на ближайшие сутки, 21-22 декабря. График работ сообщает горадминистрация.

Завалы уберут со следующих улиц:

- Советская от Карла Маркса до дома № 98 по Советской;

- транспортная развязка в сл. Куртеевы;

- новый мост;

- Октябрьский проспект от Красноармейской до Комсомольской (разделительная полоса);

- Некрасова от Горького до Грибоедова;

- Чапаева от Красина до Воровского;

- Сурикова от Некрасова до Воровского;

- Калинина от Горького до Чапаева;

- Хлебозаводской проезд;

- Молодой Гвардии от Октябрьского проспекта до Горького и от Свободы до Ленина;

- Горбачева от Володарского до Ленина;

- Павла Корчагина от Филатова до улицы 60 лет Комсомола (четная сторона);

- путепровод по ул. Производственная;

- Блюхера;

- проспект Строителей в Радужном.

Работы проводятся преимущественно ночью, с 20 часов. Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки снега. На этих территориях заранее выставляются предупреждающие знаки.