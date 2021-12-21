21 и 22 декабря снег вывезут с 16 участков улиц Кирова

Работы на выбранных участках проведут в течение ближайших суток.
Фото: Ксения Высотина
В Кирове определились с участками уборки снега на ближайшие сутки, 21-22 декабря. График работ сообщает горадминистрация.
Завалы уберут со следующих улиц:
- Советская от Карла Маркса до дома № 98 по Советской;
- транспортная развязка в сл. Куртеевы;
- новый мост;
- Октябрьский проспект от Красноармейской до Комсомольской (разделительная полоса);
- Некрасова от Горького до Грибоедова;
- Чапаева от Красина до Воровского;
- Сурикова от Некрасова до Воровского;
- Калинина от Горького до Чапаева;
- Хлебозаводской проезд;
- Молодой Гвардии от Октябрьского проспекта до Горького и от Свободы до Ленина;
- Горбачева от Володарского до Ленина;
- Павла Корчагина от Филатова до улицы 60 лет Комсомола (четная сторона);
- путепровод по ул. Производственная;
- Блюхера;
- проспект Строителей в Радужном.
Работы проводятся преимущественно ночью, с 20 часов. Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки снега. На этих территориях заранее выставляются предупреждающие знаки.