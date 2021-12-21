В Кирове пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 20 декабря, в Кирова произошло ДТП, в котором столкнулись сразу три автомобиля. Массовая авария случилась в 17 часов 20 минут на 7 км дороги Киров - Русское. Информацию об этом предоставили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пьяный 37-летний водитель автомобиля «Форд Маверик», грубо нарушив ПДД, столкнулся с «Сузуки Гранд Витара» и «Ладой Вестой». В результате происшествия пострадала 43-летняя женщина. Насколько серьезными оказались травмы, а также потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых девять человек получили травмы.