Молодая кировчанка может сесть в тюрьму за организацию игорного клуба на улице Чапаева

Во время обыска из помещения игорного клуба изъяли компьютеры и другое специальное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове сотрудники СК пресекли деятельность очередного незаконного игорного клуба. На этот раз организатором стала 32-летняя жительница областного центра. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии представителей регионального Следкома, подозреваемая незаконно проводила азартные игры в одном из помещений на улице Чапаева. Во время обыска были изъяты компьютеры со специальным программным обеспечением и другое оборудование.

В настоящее время девушка задержана. На нее завели уголовное дело. Теперь подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники СК напоминают, что азартные игры разрешены только на специализированных площадках, расположенных в Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также в Калининградской области и Республике Крым. В других регионах занятие данной деятельности является уголовно наказуемым.