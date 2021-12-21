В Кировской области за 11 месяцев 2021 года в автомобильных авариях погибли 118 человек

Каждое пятое ДТП произошло на перекрестках главных и второстепенных улиц. Фото: vk.com/gibdd43

Не секрет, что одним из самых опасных мест является перекресток. На данных участках дорог происходит большинство дорожно-транспортных происшествий.

- За 11 месяцев 2021 года в Кировской области зафиксировано 1485 ДТП, в которых 118 человек погибли и 1957 получили травмы. Каждая пятая авария случилась на перекрестке по причине несоблюдения водителями очередности проезда, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Для предотвращения происшествий сотрудники областной ГИБДД рекомендуют водителям:

- При совершении маневра убедиться, что другие участники движения остановились;

- При проезде нерегулируемого перекрестка пропускать тех, кто выезжает справа или едет по главной дороге;

- Держать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта;

- Соблюдать скоростной режим.

Руководствуясь этими несложными правилами можно уберечь жизнь себе и окружающим, а также сохранить в целости свое транспортное средство.