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Общество21 декабря 2021 9:06

В ноябре в Кировской области инфляция оказалась самой высокой среди субъектов России

На рост цен оказали влияние сразу несколько факторов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Кировчанам приходится все больше увеличивать расходы своего бюджета на покупку продуктов питания

Кировчанам приходится все больше увеличивать расходы своего бюджета на покупку продуктов питания

Фото: Ксения Высотина

В ноябре 2021 года уровень инфляции в Кировской области оказался самым высоким среди субъектов ПФО и страны в целом. На удорожание продуктов питания и услуг оказали влияние сразу несколько факторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Банка России».

Так, за прошлый месяц инфляция в нашей области ускорилась до 9,38 %. Подорожанию продовольственных товаров поспособствовало сокращение посевных площадей, а также увеличение производственных издержек, транспортных расходов и закупочных цен на корма для животных. Кроме того, свою лепту внесла и более холодная, по сравнению с прошлым годом, осень.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь также был отмечен рост стоимости. На фоне увеличившихся мировых цен на хлопок и сырье для производства синтетических тканей существенно подорожали одежда и постельное белье.

Не обошла стороной инфляция и сферу туристического бизнеса. В преддверии долгих новогодних выходных из-за резкого повышения спроса на туры за границу, сильно увеличилась стоимость путевок в Турцию.