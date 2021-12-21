В ноябре в Кировской области инфляция оказалась самой высокой среди субъектов России

Кировчанам приходится все больше увеличивать расходы своего бюджета на покупку продуктов питания Фото: Ксения Высотина

В ноябре 2021 года уровень инфляции в Кировской области оказался самым высоким среди субъектов ПФО и страны в целом. На удорожание продуктов питания и услуг оказали влияние сразу несколько факторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Банка России».

Так, за прошлый месяц инфляция в нашей области ускорилась до 9,38 %. Подорожанию продовольственных товаров поспособствовало сокращение посевных площадей, а также увеличение производственных издержек, транспортных расходов и закупочных цен на корма для животных. Кроме того, свою лепту внесла и более холодная, по сравнению с прошлым годом, осень.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь также был отмечен рост стоимости. На фоне увеличившихся мировых цен на хлопок и сырье для производства синтетических тканей существенно подорожали одежда и постельное белье.

Не обошла стороной инфляция и сферу туристического бизнеса. В преддверии долгих новогодних выходных из-за резкого повышения спроса на туры за границу, сильно увеличилась стоимость путевок в Турцию.