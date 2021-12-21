Жители более 50 домов сразу в трех районах Кирова остались без холодной воды

Восстановить водоснабжение обещают сразу после завершения ремонтных работ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 21 декабря, более чем 50 многоквартирных домов Кирова отключили от холодного водоснабжения. Виной тому стала авария на трубопроводе. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, без воды остались жители нескольких домов, расположенных на улицах Земской, Карнавальной, Эстрадной, Пустынной, Старосельской, Азина, Ленина, Гайдара, Мельникова, Возрождения, Крутикова, Кутшо, Большева, Попова, Лепсе, а также на Искожевском, Троллейбусном и Чижовском переулках. Перебои с подачей ресурса отмечены в Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Для кировчан организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно здесь.