В Кировской области коронавирусом болеют менее 5,5 тысяч человек

В отделении реанимации находятся 169 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 21 декабря подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 182 человека, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1766 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 169 жителей области, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по состоянию на 20 декабря, в регионе скончались 724 человека.

На дому лечатся 3605 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 306 человек. А в прививочных пунктах вакцинировали 2037 кировчан.