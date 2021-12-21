В Кирове спасатели аквапарка «Дружба», по халатности которых утонул ребенок, предстанут перед судом

На сегодняшний день все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершилось расследование уголовного дела по факту гибели 11-летнего мальчика в аквапарке «Дружба». Подозреваемым грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, 1 июля текущего года несовершеннолетний ребенок, оставшись без присмотра родителей, зашел в бассейн и не умея плавать, захлебнулся и утонул.

В момент, когда мальчика еще можно было спасти, инструктора-спасателя на посту не оказалось. Он самовольно покинул зону своей ответственности и никого об этом не предупредил.

Второй обвиняемый - старший инструктор, зная, что его подчиненный отлучился, проигнорировал данный момент, не предприняв никаких мер. В результате халатных действий ребенок погиб.

В рамках расследования представители СК допросили подозреваемых, провели очные ставки и экспертизы, а также изучили всю документацию и видеозаписи, собрав достаточное количество доказательств. В настоящее время все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.