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Общество21 декабря 2021 4:38

В Октябрьском районе 21 декабря отключат электричество в десятках домов

На сетях будут проводить ремонтные работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Работы на сетях электроснабжения будут проводить с 11 до 16 часов.

Работы на сетях электроснабжения будут проводить с 11 до 16 часов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Октябрьском районе жители нескольких населенных пунктов лишатся электроэнергии на пять часов. Отключения предстоят 21 декабря с 11 до 16 часов. Об этом сообщает администрация Кирова.

Ресурс прекратят подавать в дома на следующих территориях:

- поселок Костино (улицы Октябрьская, Майская, Рябиновая, Урожайная);

- СНТ «Нагоряна»;

- деревни Гуси и Караваевы;

- село Бахта (улицы Советская, Терновая, СНТ «Мечта», СНТ «Энергострой»).

Как дополняет мэрия, отключения связаны с ремонтом на сетях электроснабжения. Работы будет проводить Нововятский РЭС ПО «Южные электрические сети».