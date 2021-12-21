В Октябрьском районе 21 декабря отключат электричество в десятках домов

Работы на сетях электроснабжения будут проводить с 11 до 16 часов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Октябрьском районе жители нескольких населенных пунктов лишатся электроэнергии на пять часов. Отключения предстоят 21 декабря с 11 до 16 часов. Об этом сообщает администрация Кирова.
Ресурс прекратят подавать в дома на следующих территориях:
- поселок Костино (улицы Октябрьская, Майская, Рябиновая, Урожайная);
- СНТ «Нагоряна»;
- деревни Гуси и Караваевы;
- село Бахта (улицы Советская, Терновая, СНТ «Мечта», СНТ «Энергострой»).
Как дополняет мэрия, отключения связаны с ремонтом на сетях электроснабжения. Работы будет проводить Нововятский РЭС ПО «Южные электрические сети».