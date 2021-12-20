В Кирове 20 и 21 декабря вывезут снег с 15 участков улиц

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кирове составили график уборки снега с улиц на 20 и 21 декабря. Чистка пройдет на 15 участках. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, в ближайшее время снежные завалы исчезнут со следующих улиц:

- Подгорная;

- Макаренко;

- Олега Кошевого;

- проспект Строителей от Воровского до Риммы Юровской;

- Екатерины Кочкиной;

- Некрасова от Октябрьского проспекта до Горького;

- Горького от Герцена до Московской;

- Октябрьский проспект от Воровского до Комсомольской;

- Комсомольская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса;

- Хлебозаводской проезд;

- Орловская от Володарского до Ленина;

- Горбачева от Володарского до Ленина;

- Павла Корчагина от Заречной до улицы 60 лет Комсомола;

- путепровод по улице Производственной;

- Украинская от улицы 4-й Пятилетки до Деповской.

Работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Автомобилистов просят не парковать машины в зоне работы спецтехники.