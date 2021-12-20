В Кирове 20 и 21 декабря вывезут снег с 15 участков улиц

Работы проводятся преимущественно в ночное время.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Кирове составили график уборки снега с улиц на 20 и 21 декабря. Чистка пройдет на 15 участках. Об этом сообщает горадминистрация.
Так, в ближайшее время снежные завалы исчезнут со следующих улиц:
- Подгорная;
- Макаренко;
- Олега Кошевого;
- проспект Строителей от Воровского до Риммы Юровской;
- Екатерины Кочкиной;
- Некрасова от Октябрьского проспекта до Горького;
- Горького от Герцена до Московской;
- Октябрьский проспект от Воровского до Комсомольской;
- Комсомольская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса;
- Хлебозаводской проезд;
- Орловская от Володарского до Ленина;
- Горбачева от Володарского до Ленина;
- Павла Корчагина от Заречной до улицы 60 лет Комсомола;
- путепровод по улице Производственной;
- Украинская от улицы 4-й Пятилетки до Деповской.
Работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Автомобилистов просят не парковать машины в зоне работы спецтехники.