В Кирове на одну ночь ограничат движение по нововятскому ж/д переезду

На переезде в течение ночи будут проводить ремонтные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нововятске закроют на ремонт железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Речь идет о переезде 970 км (улица Советская, Нововятск). Движение по нему будет ограничено с 21 часа 21 декабря до 5 часов 22 декабря. В этот период на участке будут проводить работы по смене рельса и выправке резинокордового настила в зоне переезда.

- Кампания по ремонту и обновлению пути позволит повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, а также увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов, - сообщили в пресс-службе.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании маршрута и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове временно перекрыто автомобильное движение на участке улицы Казанской. Подробнее об этом - здесь.