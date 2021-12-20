В Кирове заработал самый большой общегородской каток

По периметру катка установили ограждение, вскоре заработает пункт проката коньков. Фото: admkirov.ru

В Кирове открыли самый крупный общегородской каток площадью в три тысячи квадратных метров. Он расположен в микрорайоне Коминтерн. Об этом сообщает горадминистрация.

С 20 декабря ледовую площадку на стадионе приняли в эксплуатацию. По периметру катка установили ограждение, к работе готовится пункт проката коньков. На территории также поставили елку и горки, с которых также можно покататься. Всех желающих посетить каток приглашают по адресу: улица Павла Корчагина, 30.

Напомним, недавно в Кирове также открылась ледовая площадка в Гагаринском парке, которую в первый же день посетили свыше тысячи человек. Жители Нововятского района могут покататься на катке в парке ЛПК, где в ближайшее время оборудуют пункт проката коньков. Работы на объектах в Кочуровском парке и Театральной площади завершат в ближайшее время.

Недавно «Комсомолка» сообщала график работы и места, где можно покататься на коньках и лыжах. Полный список вы можете посмотреть тут.