В Кирове подросток купил видеокарту, но получил вместо нее пакет картошки

Вместо долгожданной видеокарты молодой человек получил пакет картошки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове молодой человек заказал видеокарту, а получил мешок с картошкой. Подробности истории сообщает областное УМВД.

В полицию с заявлением 17-летний подросток обратился на днях. По его рассказу, он хотел купить видеокарту и нашел на популярном торговом интернет-сайте объявление, которое устроило его по цене - в два раза ниже рыночной. Пообщавшись с продавцом, он договорился о сделке: получает посылку и оплачивает ее на почте наложенным платежом. Кировчанин согласился и через несколько дней забрал свою видеокарту в отделении, отдав за нее оговоренную сумму - восемь тысяч рублей. Однако, вскрыв посылку, он увидел лишь пакет с картошкой и пенопласт.

Полиция напоминает: оценивать наличие и качество товара нужно ДО его оплаты. Пользуйтесь услугами проверенных интернет-магазинов и лучше подумайте дважды, стоит ли покупать что-то по сильно заниженной цене.