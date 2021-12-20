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Общество20 декабря 2021 12:05

В Кирове подросток купил видеокарту, но получил вместо нее пакет картошки

За посылку он отдал восемь тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вместо долгожданной видеокарты молодой человек получил пакет картошки.

Вместо долгожданной видеокарты молодой человек получил пакет картошки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове молодой человек заказал видеокарту, а получил мешок с картошкой. Подробности истории сообщает областное УМВД.

В полицию с заявлением 17-летний подросток обратился на днях. По его рассказу, он хотел купить видеокарту и нашел на популярном торговом интернет-сайте объявление, которое устроило его по цене - в два раза ниже рыночной. Пообщавшись с продавцом, он договорился о сделке: получает посылку и оплачивает ее на почте наложенным платежом. Кировчанин согласился и через несколько дней забрал свою видеокарту в отделении, отдав за нее оговоренную сумму - восемь тысяч рублей. Однако, вскрыв посылку, он увидел лишь пакет с картошкой и пенопласт.

Полиция напоминает: оценивать наличие и качество товара нужно ДО его оплаты. Пользуйтесь услугами проверенных интернет-магазинов и лучше подумайте дважды, стоит ли покупать что-то по сильно заниженной цене.