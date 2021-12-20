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Происшествия20 декабря 2021 11:01

В Кировской области шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму на отдыхе в санатории

Теперь ему обязаны выплатить моральную компенсацию - 40 тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Суд постановил взыскать с санатория компенсацию морального вреда мальчику.

Суд постановил взыскать с санатория компенсацию морального вреда мальчику.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Слободском районе мальчик, отдыхая в санатории, получил черепно-мозговую травму. Как сообщает областная прокуратура, руководство выплатит ему компенсацию морального вреда.

ЧП произошло в июне 2021 года. Шестилетний мальчик отдыхал в санатории «Митино» с родителями. Как сообщает ведомство, в одном из корпусов обрушилась декоративная плитка. К сожалению, она упала прямо на ребенка. В итоге врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ребенка отправили на лечение, а родители обратились в прокуратуру.

Сотрудники ведомства потребовали взыскать с санатория компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск. Теперь руководству придется выплатить родителям мальчика 40 тысяч рублей. А прокуратура следит за тем, чтобы они действительно это сделали.