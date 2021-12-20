В поселке Демьяново задержали 16-летнюю девушку с 10 пакетиками наркотических веществ

Сотрудники следственного комитета выясняют все причины и мотивы совершенного преступления Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Демьяново на железнодорожном вокзале станции Подосиновец полицейские задержали 16-летнюю девушку с крупной партией наркотиков. Подозреваемую доставили в участок и завели на нее уголовное дело. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Во время досмотра в рюкзаке несовершеннолетней девушки нашли 10 пакетиков с наркотиками. По версии сотрудников ведомства, подозреваемая планировала доставить запрещенные вещества в Киров, а в последующем продать их неопределенному кругу лиц.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Юной сбытчице грозит реальный тюремный срок. Представители СК просят родителей объяснять детям о том, что любые манипуляции с наркотическими веществами влекут за собой серьезное уголовное наказание.