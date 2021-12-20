За выходные дни в Кировской области 30 человек сели за руль в состоянии опьянения

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия не только центральных, но и загородных дорогах. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области поймали 30 нетрезвых водителей. Еще 15 человек управляли транспортным средством без прав. Всего же за это время сотрудники ГИБДД пресекли 400 нарушений правил дорожного движения. Такие данные предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка напоминают, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Кировчан просят сообщать о неадекватных водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление нетрезвых за рулем поможет предотвратить множество аварии и спасти ни одну человеческую жизнь.