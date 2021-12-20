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Общество20 декабря 2021 8:10

В Кировской области возбудили 16 уголовных дел из-за нарушений в сфере лесопользования

Всего прокуратура выявила почти 1500 нарушений за год
Анастасия Калашникова
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По результатам проверки прокуратура взыскала с нарушителей более 30 миллионов рублей.

По результатам проверки прокуратура взыскала с нарушителей более 30 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области за 2021 год выявили более тысячи нарушений законов в сфере лесопользования. Итоги подвела областная прокуратура.

Так, всего нашлись свыше 1,4 тысячи различных нарушений. Для их устранения специалисты внесли более 700 представлений и подали 133 иска на сумму более 30 миллионов рублей. К дисциплинарной ответственности удалось привлечь 364 должностных лица. По итогам проверки возбудили 16 уголовных дел.

- Принятие мер прокурорского реагирования способствовало устранению нарушений законов. Надзорные мероприятия органов прокуратуры Кировской области в рассматриваемой сфере будут продолжены, - сообщает ведомство.