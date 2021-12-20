В Слободском районе вторые сутки продолжаются поиски 15-летнего подростка

К поискам подростка привлечены активисты поискового отряда и неравнодушные граждане. Фото: vk.com/ornkirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 15-летнего жителя села Никульчино Слободского района. В последний раз Данила Городилова видели в воскресенье, 19 декабря. Юноша вышел из дома и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «ПЕРВЫЙ».

Волонтеры составили приметный портрет потерявшегося подростка. Рост Данила 180 см. У него худощавое телосложение и русые волосы. На момент ухода был одет в черную куртку с белыми лампасами, штаны со светлыми полосками и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 или 102. К поискам привлечены активисты отряда и неравнодушные граждане.