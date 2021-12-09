В «Театре на Спасской» кировчане могут послушать «Контрабас»

21 декабря актер Александр Карпов прочитает одноактную пьесу Патрика Зюскинда. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

«Театр на Спасской» снова приглашает зрителей на полюбившийся многим кировчанам проект «Монологи». 21 декабря актер Александр Карпов прочитает одноактную пьесу Патрика Зюскинда «Контрабас» (18+), которая после премьеры в Мюнхене стала одной из самых популярных в Европе. Это дебютное произведение принесло писателю мировую известность.

Написанный с симпатией к герою монолог «маленького человека» передает не только его переживания и чаяния, но и все нюансы его настроения. Его любовь и ненависть к инструменту, на котором ему приходится играть в оркестре. Контрабас стал неотъемлемой частью жизни 35-летнего мужчины, вытеснив многие человеческие порывы и желания.

Музыкальный инструмент даже влияет на чувства человека и его отношение к жизни. И автор пьесы филигранно это отображает. А актер, читающий монолог, вовлекает в этот водоворот эмоций зрителей.