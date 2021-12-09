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Происшествия9 декабря 2021 11:10

В Кирове после столкновения с автобусом иномарку откинуло на ЛЭП

Водитель легковушки получил травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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От столкновения с опорой линии электропередач иномарка получила серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43

От столкновения с опорой линии электропередач иномарка получила серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 8 декабря, в Кирове столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Авария случилась в 6 часов 15 минут на улице Ленина у дома № 141. Информацию об этом предоставила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, врезались автомобиль «Хендэ Гетс», под управлением 53-летней женщины-водителя и автобус «ПАЗ», за рулем которого находился 44-летний мужчина. В результате аварии владелица иномарки получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых двенадцать человек получили травмы. В связи с снегопадом водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.