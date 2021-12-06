В Сунском районе двое учащихся 1 и 11 классов каждый день проходили 18 км, чтобы добраться до школы

После вмешательства прокуратуры школа организовала бесплатную перевозку учеников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сунском районе двое школьников ежедневно проходили 18 километров, чтобы добраться до школы. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ведомство обратилась жительница деревни Большие Туры с жалобой на отсутствие бесплатной перевозки учащихся школы в Суне. При проверке выяснилось, что учеников-жителей сельской местности оставили без автобуса до поселка. В итоге двое детей из этой деревни, учащиеся 1 и 11 классов, должны самостоятельно идти до школы. Ежедневно они преодолевали расстояние не менее 18 километров.

Проверка также показала, что местная трасса «Суна - Туры» содержится далеко не лучшим образом. К тому же на ней недосчитались дорожных знаков.

Прокуратура внесла представление министру образования региона, однако это ни к чему не привело. Тогда ведомство направило иск в суд, чтобы обязать администрации Кокуйского сельского поселения и Сунского района привести дорогу в порядок, а региональный Минобр - организовать транспортное обеспечение. Суд согласился с законностью требований.

В итоге на дороге устранили недостатки и организовали бесплатную перевозку детей, для чего выделили школьный автобус ГАЗ.