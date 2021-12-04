В кировской Больнице скорой помощи появилось новое оборудование для больных COVID- 19

Новый аппарат можно использовать прямо в палате благодаря компактности и мобильности. Фото: vk.com/medkirovru

В кировскую Больницу скорой медицинской помощи поступило новое рентгенологическое оборудование. Мобильный аппарат поможет врачам в обследовании беременных женщин с коронавирусом. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Благодаря компактности устройство можно применять прямо в палатах. Все это делает лечение пациенток в «интересном положении» более эффективным.

Добавим, что отделение на 98 коек для беременных женщин, больных COVID-19, было развернуто на базе медучреждения в июне этого года. За это время здесь родилось 117 детей, из них четыре двойни и одна тройня.