За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 254 человек

Самостоятельно не могут дышать 30 жителей области с подтвержденным коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 4 декабря, в Кировской области выявили 254 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 278 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2778. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 198 жителям региона, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев достигло 689.

На дому лечатся 5411 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 384 жителя региона. За сутки вакцинировались 3939 кировчан.