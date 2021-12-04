Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 декабря 2021 9:00

За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 254 человек

В отделении реанимации находятся 198 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самостоятельно не могут дышать 30 жителей области с подтвержденным коронавирусом

Самостоятельно не могут дышать 30 жителей области с подтвержденным коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 4 декабря, в Кировской области выявили 254 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 278 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2778. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 198 жителям региона, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев достигло 689.

На дому лечатся 5411 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 384 жителя региона. За сутки вакцинировались 3939 кировчан.