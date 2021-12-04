В Кирове на улице Парковой столкнулись сразу пять автомобилей

В настоящее время выясняются все причины дорожно-транспортного происшествия. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 4 декабря, в Кирове случилось массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла в 7 часов 35 минут на улице Парковой у дома № 24. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, столкнулись автомобили «Хендай Туссан», «Мазда», «ГАЗель», «БМВ» и «ВАЗ - 21099». В результате происшествия четыре человека получили травмы. Потребовалась ли кому-либо медицинская помощь и госпитализация пока не сообщается.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Представители дорожного правопорядка выясняют все причины массовой аварии.