Погода в Кировской области на 4 и 5 декабря: резкие перепады и низкое давление

Резкое похолодание приведет к образованию на дорогах и тротуарах наледи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступил первый месяц зимы. На этой неделе погода в Кировской области преподнесла немало сюрпризов. Жители региона видели и снег и проливной дождь и гололедицу. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 4 декабря, температура воздуха днем будет в плюсовых значениях. Утром прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Однако, начиная с 15.00, ожидается похолодание до -3 градусов. Ветер подует с юго-запада с порывами до 13 м/c. Атмосферное давление значительно ниже нормы - 732 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам следует внимательнее относиться к собственному самочувствию.

В воскресенье, 5 декабря, значительно похолодает. Столбик термометра опустится до -20 градусов. Днем выглянет солнышко. Осадков не предвидится. Ветер западный - 3-4 м/c. Атмосферное давление подровняется и составит 745 мм ртутного столба.