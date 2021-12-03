За месяц в Кировской области зафиксировано три случая незаконной добычи лося

Для законной охоты на лося должна быть обязательно получена лицензия Фото: Павел КЛОКОВ

В ноябре текущего года в Кировской области зарегистрировано три случая незаконного отстрела лося. По каждому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего с начала 2021 года зафиксировано 176 нарушений законодательства в сфере охоты. Изъято 53 огнестрельных ружья. При этом 8 человек лишили разрешения заниматься охотой. Браконьерам грозит наказание в виде штрафа в размер от 500 до 4000 рублей. В особых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

Министерство охраны окружающей среды регулярно проводит проверки по выявлению незаконной охотничьей деятельности. Подобные мероприятия будут проводиться ежемесячно.