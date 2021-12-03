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Общество3 декабря 2021 12:09

За месяц в Кировской области зафиксировано три случая незаконной добычи лося

В отношении браконьеров возбудили уголовные дела
Алексей Романов
Алексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Для законной охоты на лося должна быть обязательно получена лицензия

Для законной охоты на лося должна быть обязательно получена лицензия

Фото: Павел КЛОКОВ

В ноябре текущего года в Кировской области зарегистрировано три случая незаконного отстрела лося. По каждому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего с начала 2021 года зафиксировано 176 нарушений законодательства в сфере охоты. Изъято 53 огнестрельных ружья. При этом 8 человек лишили разрешения заниматься охотой. Браконьерам грозит наказание в виде штрафа в размер от 500 до 4000 рублей. В особых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

Министерство охраны окружающей среды регулярно проводит проверки по выявлению незаконной охотничьей деятельности. Подобные мероприятия будут проводиться ежемесячно.