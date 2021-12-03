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Общество3 декабря 2021 10:59

В Кирове жители 8 многоквартирных домов остались без холодной воды

Восстановить подачу ресурса обещают после завершения ремонтных работ
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воду отключили по причине ремонтных работ на телпосетях

Воду отключили по причине ремонтных работ на телпосетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 3 декабря, 8 жилых домов Кирова оказались без холодного водоснабжения. Воду отключили по причине восстановительных работ на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, ресурса временно не будет на улицах Луганской, Сормовской и Ленина. В субботу, 4 декабря, перебои ощутят на себе жители некоторых домов на Советской, Дерендяева и Пролетарской в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно, перейдя по ссылке.