В Кирове жители 8 многоквартирных домов остались без холодной воды

Воду отключили по причине ремонтных работ на телпосетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 3 декабря, 8 жилых домов Кирова оказались без холодного водоснабжения. Воду отключили по причине восстановительных работ на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, ресурса временно не будет на улицах Луганской, Сормовской и Ленина. В субботу, 4 декабря, перебои ощутят на себе жители некоторых домов на Советской, Дерендяева и Пролетарской в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно, перейдя по ссылке.