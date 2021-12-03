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Общество3 декабря 2021 9:43

В 2021 году средняя зарплата в Кировской области составила чуть более 34 тысяч рублей

Больше всех зарабатывают представители финансовой и страховой сферы
Алексей Романов
Алексей Романов
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За 9 месяцев текущего года зарплата кировчан в среднем выросла на 7%

За 9 месяцев текущего года зарплата кировчан в среднем выросла на 7%

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области с января по сентябрь 2021 года среднемесячная номинальная заработанная плата увеличилась на 7% и составила 34,3 тысячи рублей. При этом среднесписочная численность сотрудников организаций за данный период снизилась на 6,5 тысяч человек. Об этом сообщили в Кировстате.

По информации аналитиков, больше всех зарплаты проиндексировали у работников гостиниц и предприятий общественного питания. За 9 месяцев оплата за их труд выросла на 13%. Однако уровень заработанной платы кировчан, занятых в данной сфере по-прежнему остается самым низким и составляет 21,9 тысячи рублей.

Самыми высокооплачиваемыми в нашем регионе оказались сотрудники финансовых и страховых организаций. В среднем они зарабатывают 50,2 тысяч рублей. При этом их доля от общего числа трудящихся составила менее 2 %.