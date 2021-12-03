В Кирове 4 декабря пройдут «сплошные проверки»

Въезды и выезды из города также будут патрулировать. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Патрулировать город будут 4 декабря. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Пьяных водителей на сей раз будут ловить в Октябрьском районе. На заранее выбранных участках будут останавливать весь транспорт. Как и всегда, пригородные зоны и въезды и выезды из Кирова также будут патрулировать. Вместе с автоинспекторами в рейды выйдут представители «Ночного Патруля» и добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают о недопустимости вождения в пьяном виде. За подобное нарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. В последующие разы - уголовная ответственность. Автолюбителям также напоминают, что во всех патрульных машинах стоят видеорегистраторы.