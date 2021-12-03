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Общество3 декабря 2021 8:29

До конца недели все тротуары Кирова должны обработать противогололедным веществом

Данный вопрос находится на особом контроле администрации и прокуратуры
Алексей Романов
Алексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В работе по обработке тротуаров задействованы сотрудники ручного труда и специальная техника. Фото: admkirov.ru

В работе по обработке тротуаров задействованы сотрудники ручного труда и специальная техника. Фото: admkirov.ru

Власти Кирова призвали подрядные организации усилить работу по обработке пешеходных зон противогололедными веществами. Из-за резких перепадов температур, тротуары областного центра покрылись льдом. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как отметили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, в течение недели работники ручного труда и специальная техника нанесли на тротуары порядка 240 тонн галита, песко-соляной смеси и каленого песка. Однако, по словам заместителя главы администрации Сергея Зотина, от кировчан продолжают поступать жалобы. Поэтому работу подрядных организации необходимо скорректировать. Все пешеходные зоны необходимо обработать до наступления морозов, которые обещаю уже в эти выходные.

Добавим, что сотрудники УДПИ круглосуточно следят за ситуацией. Компаниям, ответственным за содержание улиц, выписано пять предписаний. Вопросы, связанные с содержанием тротуаров находятся на особом контроле администрации города и прокуратуры.