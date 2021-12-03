В Кирове уничтожили более 1,3 тонны нелегальных томатов

Томаты хранились в картонных коробках без маркировочных знаков и товарных этикеток. Фото: rshn43.ru

В Кирове сотрудники Россельхознадзора в ходе очередной проверки выявили крупную партию несертифицированных томатов. Продукцию изъяли и уничтожили. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В результате рейда на плодоовощной базе, расположенной на улице Комсомольской, д.12, обнаружили 1336 кг свежих помидор. Томаты хранились в картонных коробках, на которых не было ни маркировочных знаков, ни товарных этикеток. Кроме того, отсутствовали сопроводительные и другие обязательные документы. Все это свидетельствовало о сомнительном качестве и небезопасности данной партии.

В связи с этим на индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. Бизнесмену грозит штраф и лишение лицензии на право заниматься торговлей.