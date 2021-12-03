В Кирове на четырех перекрестках устроят круговое движение

Круговое движение появится на четырех перекрестках в городе. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове собираются организовать круговое движение на четырех перекрестках. Как уточняет горадминистрация, это будут следующие участки:

- Октябрьский проспект и улица Карла Маркса;

- Октябрьский проспект и улица Свердлова;

- улицы Проезжая и Павла Корчагина;

- улицы Подгорная и Сутырина.

На этих пересечениях также проведут капремонт.

Кроме того, у мэрии в планах закончить в 2022 году строительство улиц Сурикова (от Некрасова до Комсомольской), Зеленина и Восьмого Марта (в Долгушино). В городе также собираются построить улицу Солнечную (от Воровского до Производственной).

Что до восстановления уже существующих улиц, то в мэрии заявили: в ближайшее время разыщут подрядчика, который займется капремонтом перекрестка улиц Ленина и Современной, где задумали расширить проезжую часть. Помимо этого, запланированы капремонт улиц Стахановской, Крупской и Студенческого проезда (от Московской до Воровского).