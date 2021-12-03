За прошедшие 24 часа в Кировской области коронавирус выявили у 268 человек

В отделении реанимации медики оказывают помощь 199 жителям региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 3 декабря, в Кировской области выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 12 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 202 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2886. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 199 жителям региона, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 2 декабря, достигло 684.

На дому лечатся 5568 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 489 жителей региона. За сутки вакцинировались 5664 кировчанина.