Кировские предприниматели могут получить субсидию для вылаты сотрудникам за нерабочие дни

На каждого работника положена сумма в размере МРОТ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области предприниматели могут получить субсидии на сотрудников, чтобы возместить убытки за нерабочие дни. Об этом напоминает региональное правительство.

Получить субсидию может организация или ИП, включенная в список МСП по состоянию на 10 июля 2020 года либо в реестр СОНКО, не банкрот и не ликвидируемая компания, без задолженностей по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей. Основное условие - средства дадут лишь тем, кто входит в список наиболее пострадавших отраслей вследствие пандемии коронавируса. В их числе:

- кинотеатры, музеи;

- зоопарки;

- санаторно-курортные, спортивные организации, турагентства;

- гостиницы;

- общепит;

- транспортные организации;

- стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты;

- химчистки;

- образовательные организации.

Размер субсидии определяется исходя из количества сотрудников в июне 2021 года. Предполагается выплата в размере МРОТ (12792 рубля) на каждого из работников. Для оформления нужно подать заявление в налоговый орган до 15 декабря. Проверить, соблюдены ли все условия для получения компенсации, можно здесь.

Ранее мы писали о том, что такую субсидию получат более 17 тысяч кировчан. Подробности можно прочитать по этой ссылке.