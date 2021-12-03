За 2021 год в Кировской области 151 человек заразился ВИЧ-инфекцией

В декабре желающие смогут сдать тест на ВИЧ бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с начала 2021 года выявили 151 случай заболевания ВИЧ-инфекцией. Из них 92 - мужчины, 59 - женщины и 2 - подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщает региональное правительство.

По статистике, более 80% всех случаев заражения ВИЧ происходят из-за незащищенных половых контактов, и 80% из них приходится на возраст старше 30 лет (35-39). В последнее время все чаще инфекцию выявляют при плановой госпитализации в стационар на лечение, и нередко - на поздней стадии. А вот случаи передачи ВИЧ от мамы к малышу практически единичны - менее 1% в Кировской области.

Декабрь 2021 года - месяц профилактики ВИЧ-инфекции в Кировской области. С 29 ноября по 17 декабря в региональном центре будет проходить акция по анонимному экспресс-тестированию на наличие инфекции для студентов вузов и ссузов. Кроме того, бесплатный тест можно сдать по адресу: улица Маклина, 3, по будням с с 07.30 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.30).