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Происшествия2 декабря 2021 12:04

Молодая кировчанка попала под колеса легковушки, переходя дорогу по «зебре»

Девушка получила травмы различной степени тяжести
Алексей Романов
Алексей Романов
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Происшествие случилось ранним утром, когда на улице было еще темно. Фото: vk.com/gibdd43

Происшествие случилось ранним утром, когда на улице было еще темно. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 1 декабря, в Кирове случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала молодая девушка. Неприятный инцидент произошел в 6 часов 40 минут на улице Карла Маркса у дома № 4а/1. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По словам сотрудников ГИБДД, 23-летняя кировчанка в момент аварии переходила дорогу в положенном месте. В этот момент ее сбил автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился 32-летний мужчина. В результате происшествия девушка получила травмы. Насколько они оказались серьезными и потребовалась ли ей медицинская помощь и дальнейшая госпитализация не сообщается.

Представители дорожного правопорядка напоминают, что даже при наличии пешеходного перехода необходимо сначала осмотреться по сторонам и только потом начинает движение. Соблюдение простых правил поможет предотвратить массу ДТП и сохранить множество человеческих жизней.