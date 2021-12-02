Кировчан оштрафовали на 300 тысяч рублей за неправильную парковку, нарушения при раскопках и шум по ночам

Больше всего штрафов наложили на любителей неправильной парковки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове раздали штрафы за неправильную парковку, нарушения при раскопках и шум по ночам. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, в ноябре состоялось четыре заседания комиссии, где рассмотрели 40 дел по материалам из полиции и отдела развития и содержания территории. Так, самый крупный штраф получила организация, которая устроила раскопки на участке улицы Лепсе и не выставила ограждения. Компания выплатит 80 тысяч рублей.

Больше всего протоколов составили на любителей припарковаться на территории спортивных и детских площадок. А именно - 14. Сумма штрафа составляет от трех до пяти тысяч рублей.

В течение месяца поступило 10 жалоб на шум по ночам. Еще семь заявлений поступило по поводу розничной торговли вне установленных мест.

В итоге общая сумма наложенных штрафов за ноябрь превысила сумму в 300 тысяч рублей.