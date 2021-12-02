За 4 года более 70% дорог Кирова привели в нормативное состояние

На ремонт дорог Кирова в следующем году выделят 600 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове подвели итоги 4-летней реализации в областном центре национального проекта «Безопасные качественные дороги». За это время качество дорог значительно улучшилось. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Только в текущем 2021 году отремонтировали 72 объекта улично-дорожной сети, общей протяженностью 35,4 км. На эти цели потратили более 1 млрд рублей. При этом три контракта были исполнены сразу три контракта, что свидетельствует об опережении ранее намеченного плана. Кроме того, в Кирове на большинстве пешеходных переходов появились шумовые полосы и световые проекции, снижающие риск возникновения ДТП.

На следующий год в областном центре планируют благоустроить 42 участка. Для этого из федерального и регионального бюджета выделят 600 миллионов рублей. При этом перечень отремонтированных объектов может быть значительно расширен.