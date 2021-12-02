В Слободском районе директор школы предстанет перед судом за хищение более 500 тысяч рублей

Все материалы раскрытого уголовного дела уже переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении директора школы, незаконно присвоившего 500 тысяч рублей. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.

Как сообщили в следственном комитете Кировской области, подозреваемый, пользуясь служебным положением, неоднократно выписывал себе премии за якобы дополнительные образовательные услуги. При этом никаких предметов вне расписания он не проводил. Данный факт вскрылся в результате проведенной проверки.

В настоящее время директор учебного заведения задержан и дает показания. Ему грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.