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Происшествия2 декабря 2021 10:39

В Слободском районе директор школы предстанет перед судом за хищение более 500 тысяч рублей

Руководителю общеобразовательного учреждения грозит до двух лет тюрьмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Все материалы раскрытого уголовного дела уже переданы в суд для вынесения приговора

Все материалы раскрытого уголовного дела уже переданы в суд для вынесения приговора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении директора школы, незаконно присвоившего 500 тысяч рублей. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.

Как сообщили в следственном комитете Кировской области, подозреваемый, пользуясь служебным положением, неоднократно выписывал себе премии за якобы дополнительные образовательные услуги. При этом никаких предметов вне расписания он не проводил. Данный факт вскрылся в результате проведенной проверки.

В настоящее время директор учебного заведения задержан и дает показания. Ему грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.