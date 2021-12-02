В Вятскополянском районе появилась новая врачебная амбулатория

В амбулатории получать качественную медицинскую помощь смогут 1650 человек, в том числе 205 детей. Фото: vk.com/medkirovru

В деревне Средние Шуни завершилось строительство врачебной амбулатории. Медицинское учреждение практически полностью готово принять своих первых пациентов. Об этом сообщили в Минздраве Кировской области.

Врачебная амбулатория должна значительно облегчить работу районной больницы в Вятских Полянах. В амбулатории качественную медицинскую помочь смогут получать жители сразу трех деревень: Средних Шуней, а также близлежащих населенных пунктов - Сосмак и Нижние Шуни.

Все кабинеты медучреждения будут соответствовать современным нормам и требованиям. Кроме того, здесь начнет принимать врач терапевт. Это означает, что у пациентов появится возможность получать рецепты для выписки льготных лекарств.