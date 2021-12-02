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Общество2 декабря 2021 10:03

В Кирове запустят экомобиль, куда можно сдать ртутьсодержащие отходы

Он будет курсировать в течение двух дней по отдаленным населенным пунктам Первомайского района
Анастасия Калашникова
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Ртутьсодержащие отходы нуждаются в правильной утилизации.

Ртутьсодержащие отходы нуждаются в правильной утилизации.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове 11 и 12 декабря будет курсировать экомобиль, куда жильцы смогут сдать ртутьсодержащие отходы. Об этом сообщает горадминистрация.

Экомобиль запустили специально для жителей отдаленных населенных пунктов и частного сектора в Первомайском районе города. 11 и 12 декабря он будет останавливаться в конкретных точках. Подробный график можно посмотреть здесь либо на скриншоте ниже. Кировчане смогут сдать люминесцентные лампы, энергосберегающие лампочки, поврежденные и упакованные надлежащим образом термометры.

Горожанам напоминают, что такие отходы опасны для здоровья людей и животных, а также загрязняют окружающую среду, и утилизировать их необходимо правильно. Стационарные пункты их приема в Первомайском районе находятся по следующим адресам:

- ул. Розы Люксембург, 3;

- ул. Клубная, 9;

- ул. Павла Корчагина, 55;

- ул. Красноармейская, 17.

График работы экомобиля в Первомайском районе 11 и 12 декабря. Фото: admkirov.ru

График работы экомобиля в Первомайском районе 11 и 12 декабря. Фото: admkirov.ru